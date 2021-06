Małgorzata Rozenek załamana. "Szlag człowieka za moment trafi"

Małgorzata Rozenek przeżywa mecz z Hiszpanią

Tuż po uznanym golu celebrytka wyznała, że niedługo "szlag" ją trafi. "No przecież szlag człowieka za moment trafi... No. A tak dobrze grają chłopaki, tak się starają, no naprawdę" - mówi Małgorzata Rozenek.