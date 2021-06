Liubov Miruk przeszła operację. Zwyciężczyni "Projektu Lady" o lekarzach

Gwiazda była załamana zachowaniem lekarzy. Okazało się, że żaden z nich nie mógł postawić jednoznacznej diagnozy. Każdy z nich mówił coś innego. "Przyjechała karetka, zbadała mnie, zrobili mi test, COVID nie ma, ale jeżeli bym pojechała z nimi do szpitala, to daliby mnie od razu na oddział z osobami z podejrzeniem COVID [...]. Zrobiłam USG piersi, wyszło, że to prawdopodobnie ropień, ból masakryczny wieczorem, więc wzięłam USG i pojechałam na SOR. Jeszcze nie chcieli mnie przyjąć, ale zbadał mnie lekarz, po takim bólu i męczeniu ukłuł mi zgrubienie, które miałam w piersi i powiedział, że nie ma ropnia, bo nic nie wyciągnął, powiedział, że mam iść do chirurga i wtedy on zdecyduje co robić" - opowiada.