Małgorzata Rozenek wspomniała o tragedii rodzinnej. Uderzyła w foliarzy

W przeciwieństwie do niej, Majdan nic nie odczuł. Rozenek pociągnęła dalej temat antyszczepionkowców i koronasceptyków. Gwiazda TVN-u rzecz jasna nie ma zbyt pozytywnego zdania o nich. – Rozumiem, że można wierzyć w różne rzeczy, tylko cały czas musimy pamiętać, że nasza fantazja i wolność kończą się tam, gdzie zaczyna się drugi człowiek. Dopóki wierzymy, że Ziemia jest płaska albo zakładamy sobie foliowe czapeczki na głowę, to ok, bo nikomu nie robimy tym krzywdy. Możesz wierzyć, w co chcesz, robić, co chcesz, tylko nie w momencie, kiedy dzieją się takie rzeczy – przyznała.