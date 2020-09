Małgorzata Rozenek mocno rozczarowana. Posada w TVN przeszła jej koło nosa

Małgorzata Rozenek nie pozwoliła sobie na zbyt długi urlop macierzyński. Tuż po narodzinach Henryczka ostro wzięła się do pracy. Wróciła m.in. na plan programu "Projekt Lady" i przygotowuje się do nowego show o roboczej nazwie "Rozenek cudnie chudnie" . Oprócz tego wierzyła, że po odejściu Piotra Kraśki i Kingi Rusin z "Dzień Dobry TVN" ona i jej mąż Radosław Majdan zastąpią ich na stanowisku prowadzących śniadaniówkę TVN. Tak się jednak nie stało. Ta zaszczytna dla wielu gwiazd rola przypadła w udziale Ewie Drzyzdze i Agnieszce Woźniak-Starak .

Małgorzata Rozenek vs Kinga Rusin - o co poszło?

Wojna, bo mianem niewinnej kłótni nazwać od pewnego momentu tego nie można było, z dnia na dzień przybierała na sile. Dla tych, którzy się pogubili, przypominamy: poszło o pewną znaną markę kosmetyczną, która testuje swoje produkty na zwierzętach, a której twarzą została Małgorzata Rozenek. To był cios dla proekologicznej Kingi Rusin. Owa firma, wywołana nieco do tablicy, odniosła się zresztą do zarzutów rozwścieczonej dziennikarki. Nie zdołało to jednak uspokoić żadnej ze stron.