Rozenek będzie chudnąć na ekranie. Zgarnie za to fortunę

Małgorzata Rozenek, gdy tylko lekarz jej na to pozwolił, wzięła się ostro do ćwiczeń. Żona Majdana chce jak najszybciej wrócić do formy sprzed ciąży. Skąd ten pośpiech? Jak się okazuje, motywuje ją m.in. propozycja TVN. Za odchudzanie na ekranie gwiazda może zgarnąć pokaźną sumkę.

Małgorzata Rozenek zostanie gwiazdą kolejnego programu (ONS.pl)