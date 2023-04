Małgorzata Rozenek broni się na antenie. "Obiecałeś, że nie będziesz wypominał mi wieku"

Do dziś sporo kontrowersji wywołuje kwestia wieku Rozenek. Trudno zliczyć, ile w mediach i internecie krąży teorii na ten temat. Gdy w 2010 r. Małgorzata gościła w "Kobieta Cafe", na tzw. belce na ekranie pojawił się podpis: "Małgorzata Rozenek - 41-letnia matka dwójki dzieci". Sugerowałoby to, że gwiazda urodziła się w 1969 r. Co ciekawe, na oficjalnej stronie programu, w którym wystąpiła, widniało już: "Małgorzata Rozenek (34 lata)". Taką też wersję uparcie wówczas podawała sama prezenterka. Czy to zamknęło usta ciekawskim? Oczywiście, że nie.