Małgorzata Rozenek nie taka perfekcyjna. Fani wytykają jej wpadkę

Małgorzata Rozenek, choć dla wielu na zawsze pozostanie Perfekcyjną Panią Domu, jest prawdziwą królową wpadek. A to jej kreacja odsłoni coś, co powinno zostać zakryte, a to powie coś, co rozbawi pół Polski, a to znów przejęzyczy się na wizji. Najwierniejsi fani z pewnością pamiętają też, jak kilka lat temu zdołała przekręcić nazwę imprezy, na której się bawiła (zamiast TVN-owskiego Top of the Top Sopot Festival rzuciła tytułem flagowego koncertu konkurencji, czyli Top Trendy). Prowadząca "Dzień Dobry TVN" zdaje się jednak nie przejmować gafami. Większość wpadek obraca w żart, a na inne po prostu nie reaguje.