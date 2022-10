Małgorzata Rozenek pracuje z logopedą. Lapsusy językowe nie mogą być jej znakiem firmowym

Na szczęście wszystko zmierza ku lepszemu, bo Małgorzata regularnie ćwiczy z logopedą. "To są ćwiczenia oddechowe. Cały organ, który wydaje głos, jest takim samym mięśniem, jak biceps czy pośladek. Ta świadomość, że wiesz, jak powinien pracować i tego, że tak jak na treningu ćwiczysz swoje ciało, tak jesteś w stanie wyćwiczyć swój głos, jest to dla mnie ogromnym ułatwieniem, bo ja głęboko wierzę w to, że jeżeli się chce, to się może" - zwierzyła się portalowi Plotek.pl.