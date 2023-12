Najpierw mama, teraz babcia. Nikt nie zazdrości takich świąt

"Miałam dziś jechać do mojej ukochanej Mamy do Krakowa i tradycyjnie lepić z nią pierogi i dekorować pierniczki z pomocą mojego synka, ale będzie inaczej... Jadę do szpitala, bo tam jest teraz moja Mama. Jeszcze nie wiem, czy spędzimy Wigilię przy szpitalnym łóżku, czy przy stole. Proszę was o modlitwę i dobre myśli" - pisała Opczowska na Instagramie.