Rewolucja w TVP. A w "Pytaniu na śniadanie"?

W "i9.30" Czyż i nowy prezes TVP zapowiadali, że ulubione programy widzów stacji nie znikną. Jeśli chodzi o "Pytanie na śniadanie", to się na ten moment sprawdza. Prowadzący w żaden sposób nie nawiązują do politycznych ruchów. W porannym programie widzowie na spokojnie mogli oglądać smażenie karpia, posłuchać świątecznych piosenek i rad dotyczących przechowywania chleba, który często się marnuje w trakcie rodzinnych imprez. - Musimy zaapelować na ogólnopolskiej antenie, by wszyscy jedli ten chleb - komentował Sikora.