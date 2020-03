Małgorzata Kożuchowska testowała Tomasza Karolaka. "Gośka martwiła się, czy uciągnę z nią granie"

Małgorzata Kożuchowska wolała nie ryzykować. Postanowiła sprawdzić, jak Tomasz Karolak zachowuje się na planie, zanim zgodziła się zostać jego serialową żoną. Jak się okazuje, aktor nie był szczęśliwy, gdy usłyszał o pomyśle koleżanki.

Nie byłoby to jednak możliwe, gdyby nie pozytywna atmosfera na planie. A o to zadbał m.in. Karolak, z którym aktorka do dziś tworzy świetny duet. Patrząc na tych dwoje aż trudno zatem uwierzyć, że początki ich znajomości nie należały wcale do najłatwiejszych.