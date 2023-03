Małgorzata Kożuchowska podzieliła się smutną informacją. Opublikowała wzruszający wpis

Nie da się ukryć, że jest jedną z najpopularniejszych polskich gwiazd, co widać chociażby po mediach społecznościowych. Instagramowy profil Małgorzaty Kożuchowskiej śledzi ponad 1,1 mln osób. To właśnie tam aktorka dzieli się z fanami fragmentami życia zawodowego i prywatnego. Ostatnio miała do przekazania smutną wiadomość.