Kożuchowska wspomina pracę w "M jak miłość". "Nie mam charakteru psa, który będzie siedział"

Małgorzata Kożuchowska 9 lat temu zdecydowała się pożegnać z serialem "M jak miłość" i wykreowaną przez siebie kultową już postacią Hanką Mostowiak. Jej decyzja nie wszystkim przypadła do gustu. Fani produkcji nie tylko nie mogli zrozumieć decyzji aktorki, ale również sposobu, w jaki twórcy pożegnali się z jej bohaterką (słynna śmierć w kartonach). Sama gwiazda również do dziś przeżywa tamten okres. I nie wspomina go najlepiej.