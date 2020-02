Odeszły z "M jak miłość". Nie każda z nich zrobiła to dobrowolnie

Aktorek od dawna nie można zobaczyć w najpopularniejszym polskim serialu. Scenarzysta Ilona Łepkowska, zdradziła w jakich okolicznościach Małgorzata Kożuchowska i Agnieszka Fitkau-Perepeczko pożegnały się z produkcją.



Okazuje się, że to nie Agnieszka Fitkau- Perepeczko zrezygnowała z gry, a produkcja z niej. Zdaniem Ilony Łepkowskiej obsadzenie aktorki w tej roli było błędem.

- Pani Agnieszka miała przekonanie, że może wpływać na swój wątek, że może wpływać na to, że będzie on rozbudowywany, sugerować rozwiązania. To było bardzo złe. Dlatego z niej zrezygnowano - wyjawiła w rozmowie z "Faktem".