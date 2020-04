Ilona Łepkowska wspomina odejście Małgorzaty Kożuchowskiej z "M jak miłość": "To było najbardziej bolesne"

Ilona Łepkowska jest główną scenarzystką serialu "M jak miłość" , który od 20 lat możemy oglądać na ekranie TVP 2. W ciągu ostatnich już wielu aktorów zdążyło pożegnać się z produkcją, przedstawiająca życie rodziny Mostowiaków. Szczególnie odejście Małgorzaty Kożuchowskiej , serialowej Hanki Mostowiak, utknęło w pamięci Łepkowska. Jak się okazuje, ich ostatnia rozmowa nie należała do najprzyjemniejszych.

- O odejściu Małgorzaty Kożuchowskiej dowiedziałam się z internetu. Zadzwoniła do mnie później w tym samym dniu. Mówi do mnie: Ilona, pewnie już wiesz. Odpowiedziałam, że wiem, ale problem w tym, że nie od niej bezpośrednio. To było najbardziej bolesne - powiedziała Łepkowska.