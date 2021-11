Małgorzata Chruściel: "Zrobiłam, ile mogłam i stanęłam na scenie. Miałam wrażenie, że nie było źle"

Po tylu miesiącach pandemicznej przerwy w normalnym funkcjonowaniu sceny muzycznej bałam się, że kolejna jesień też będzie marna. Uznałam więc, że to może być dobry moment: będę miała czas na to, żeby poświęcić się nagrywaniu programu. No i trochę mnie już nosiło bez śpiewania. Chyba po prostu chciałam się sprawdzić. Koniec końców poszłam na eliminacje. To był dla mnie rok robienia rzeczy, których zawsze się bałam.