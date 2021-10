Mniej dla TVP. Fatalna prognoza na 2022 rok

Jak podaje portal Wirtualne Media, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przyjęła prognozę wpływów z abonamentu w 2022 r. Według jej szacunków wyniosą one 580 mln zł. W porównaniu do prognoz dotyczących 2021 r., które wynosiły 650 mln, oznacza to spadek rzędu 70 mln zł. Tendencja spadkowa utrzymuje się zresztą od lat.