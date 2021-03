Zniknęła z TVP. Mało kto wie, czym się dziś zajmuje

Krótka, nastroszona fryzura, bystre spojrzenie i perłowy uśmiech - taką Magdalenę Olszewską pamiętają z ekranów widzowie TVP. Pracę na Woronicza rozpoczęła na początku lat 90., w redakcji "Teleexpressu" , później prowadziła także "Panoramę". Rockowy image wyróżniał ją od innych prezenterek. Był jednak przedmiotem krytyki ze strony niektórych przełożonych. Namawiano ją, by zmieniła wizerunek. Tygodnik "Dobry Tydzień" przytacza słowa dziennikarki, które padły w jednym z wywiadów: - Lubię krótkie włosy, z długimi wyglądam fatalnie. Mam ich dwie tony, wysysają ze mnie życie, są za ciężkie (...) - narzekała. Olszewska pozostała wierna sobie i fryzury nie zmieniła, jak opisuje jednak tygodnik, z tego powodu zniknęła z wizji. Przesunięto ją do prac redakcyjnych m.in. przy "Kawie czy herbacie" oraz "Motoekspresie".

Nowe twarze TVP

- Żadnego teleturnieju, żadnej populistycznej zabawy. Zrobiłam to raz i do dziś mam kaca - przytacza słowa dziennikarki "Dobry Tydzień".

W 2005 roku aktorka i dziennikarka założyły spółkę Stavka, która m.in. organizowała castingi do filmów, seriali czy reklam. Kilka lat później narodził się pomysł na własną stację telewizyjną, zrealizowany w 2011 roku. To wtedy spółka wystąpiła do KRRiT o koncesję na nadawanie kanału o profilu publicystyczno-informacyjno-poradnikowym, którą otrzymała. Kanał początkowo nazwany U-TV to dzisiejsze TTV, które należy do Grupy TVN. Największa komercyjna stacja w Polsce kupiła dzisiejsze TTV zaledwie pól roku po otrzymaniu przez nie koncesji. Jak pisze o Magdalenie Olszewskiej "Dobry Tydzień": "Oferta odkupienia najpierw 25 proc. udziałów, a w końcu całości, uczyniła z niej bardzo zamożną kobietę".