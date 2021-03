Teleexpress oburzony wynikami Telekamer. Twierdzi, że to żart

Nagrody Telekamery od 21 lat stanowią wyznacznik uwielbienia widzów. Dotąd nikt nie podważał ich wiarygodności. Aż do teraz. Przez lata gala była emitowana przez TVP2, aby w 2016 r. trafić do internetu. Od ubiegłego roku ceremonię wręczenia nagród emituje TV Puls. Zdaniem prezesa TVP jest to wystarczający powód do podważenia wyników plebiscytu.