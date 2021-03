Tak ostro jeszcze nie było. TVP w mocnych słowach o Telekamerach

Wśród zwycięzców znaleźli się m.in. Maciej Stuhr, który otrzymał statuetkę dla najlepszego aktora i Małgorzata Socha, która wygrała nagrodę dla najlepszej aktorki. W kategorii "najlepszy serial" nagrodzono "BrzydUlę" , a wygrana za najlepszy program rozrywkowy poleciała do produkcji "Nasz nowy dom".

Telekamery 2021. TVP nie zgadza się z wynikami plebiscytu

- O wyborach tych (dokonywanych przez widzów) świadczą oficjalne wyniki oglądalności telewizji za 2020 r. mierzone zarówno w standardzie MOR jak i AGB Nielsen - dodano. TVP podało również, że w plebiscycie należało pokazać "faktyczne preferencje widzów wyrażone całorocznymi wynikami oglądalności stacji telewizyjnych". - Jeśli jego wyniki stają w wyraźnej sprzeczności z wynikami oglądalności, to plebiscyt taki staje się niewiarygodny i bezwartościowy - stwierdziła Telewizja Polska w oświadczeniu .

Stacja ma także wątpliwości co do wygranej Macieja Stuhra i Małgorzaty Sochy. TVP nominowała w tej kategorii Jana Wieczorkowskiego z serialu "Stulecie Winnych", który, zdaniem stacji, oglądało ok. 3 mln osób, a pierwszy odcinek 3,5 mln.