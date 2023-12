Magda Mołek dosadnie o TVP. "To trzeba zaorać"

- Uważam, że trzeba to zaorać, wyrównać, zboże ozime zasiać. Zredukować do dwóch kanałów i to powinna być absolutnie kultura, sztuka i trochę publicystyki. Natomiast uważam, że utrzymywanie takiego kolosa przez tyle lat [...], to wszystko jest do pogodzenia za dużo mniejsze budżety w świecie, który naprawdę już podziękował telewizji jako medium dominującemu. Po co nam to, skoro jest obciążeniem dla budżetu? A Polacy, jak wiadomo, nie chcą płacić tego abonamentu [RTV - red.] - oceniła Magda Mołek.