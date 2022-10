Magda Mołek wspomina powódź tysiąclecia. "To zostanie ze mną na całe życie"

"25 lat temu, w lipcu 1997, relacjonowałam powódź tysiąclecia jako dziennikarka pracująca w regionalnej stacji telewizyjnej. Przez kilka dni, na żywo, opowiadałam o tym, co dzieje się we Wrocławiu, rozmawiałam z reporterami, przekazywałam ogłoszenia o najważniejszych potrzebach miasta i jego mieszkańców. To, co wtedy widziałam, tę niezwykłą postawę zwyczajnych ludzi, którzy okazywali się bohaterami - zostanie ze mną na całe życie" - wspomina.