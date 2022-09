Magda Gessler zawitała do miejscowości Zakręt pod Warszawą. Brud na kuchni ją załamał

Magda Gessler w piątym odcinku najnowszego sezonu "Kuchennych rewolucji" zawitała do miejscowości Zakręt pod Warszawą. Restauracja borykała się z bardzo małym obrotem podczas tygodnia. Restauratorka postanowiła sprawdzić, gdzie leży problem knajpy. - To jest skandal, to jest tragedia - mówiła wkurzona Gessler.