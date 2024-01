Magda Femme była na szczycie. "W Polsce nie ma sławy, tylko popularność"

Magda Femme w rozmowie z cozatydzien.tvn.pl powiedziała, że sława to domena takich gwiazd jak Taylor Swift czy Justin Bieber. - U nas jest po prostu to popularność. Możemy swobodnie żyć, każdy z nas. Nie wierzę w to, że istnieje ktoś w tym kraju, kto po prostu nie jest w stanie w ogóle wyjść sam, bez wiedzy innych trzecich osób - stwierdziła wokalistka.