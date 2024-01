1 z 7 Selena Gomez na Emmy zaszalała z dekoltem. Ciemna stylizacja dodała jej lat?

Selena Gomez była jedną z wielu gwiazd, które pokazały się na rozdaniu Emmy. Gwiazda serialu "Zbrodnie po sąsiedzku" ("Only Murders in the Building") czarowała szerokim uśmiechem i głębokim dekoltem. Ale czy jej stylizacja należała do udanych?