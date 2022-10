Maciek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" o trudnym pytaniu żony. "Wprowadziło mnie to w mega zakłopotanie"

Wesele Marty i Maćka było tak udane, że impreza przeniosła się do hotelowego pokoju i trwała do późnych godzin nocnych. Produkcja znana już z tego, że pokazuje to, czego nie powinna, nakręciła Martę leżącą na łóżku i w tej pozycji jedzącą śniadanie. W pewnym momencie dołączył do niej Maciek i wspólnie oglądali telewizję.