Maciej Stuhr zdradził, co mówią mu pracownicy TVP

Kuba Wojewódzki, który gościł niedawno aktora w swoim podcaście, zapytał go, czy otrzymuje jeszcze propozycje współpracy z TVP. Stuhr przyznał, że od czasu do czasu dzwonią do niego co prawda jacyś "smutni reżyserzy", namawiając go do artystycznych projektów, ale aktor wciąż nie widzi dla siebie miejsca w publicznej stacji.