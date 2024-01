Maciej Orłoś wrócił do "Teleexpressu". Są pierwsze fachowe oceny tego "debiutu"

- Ta jego pierwsza uwaga autotematyczna była konieczna po tym, co się działo w ostatnich latach w telewizji publicznej. [...] On to zrobił w swoim stylu, dowcipnie, ze swadą, odrobinkę ironicznie, w bardzo fajny sposób wykorzystując grę słów, tym samym czyniąc sobie bardzo fajną retoryczną trampolinę do zapowiedzi pierwszego newsa o pociągach. To facet bardzo sprawny retorycznie - stwierdził w rozmowie z Plotkiem medioznawca dr Krzysztof Grzegorzewski.