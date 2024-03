Maciej Orłoś kpi z Jaruzelskiej i Seagala. "To nie jest prawda, że z każdym warto rozmawiać"

Maciej Orłoś wbił szpilę Monice Jaruzelskiej

- Żartuję z tym Seagalem, bo nie wybiera się do Polski, ale gdyby się wybierał, to pewnie pani Monika faktycznie by go zaprosiła. Po co? Dokładnie nie wiadomo, skoro nie słynie z zadawania trudnych pytań czy prowadzenia ostrych rozmów, co udowodniła ostatnio, zapraszając do programu Leszka Sykulskiego - lidera prorosyjskiego ugrupowania Bezpieczna Polska. I było tak, jak byłoby z Seagalem - mało pytań, za to dużo przestrzeni dla gościa do mówienia bzdur - stwierdził, ostro oceniając Jaruzelską.