Maciej Maleńczuk wyśmiał Dodę. Według niego, nigdy nie wejdzie na muzyczny Olimp

- Jest taki wiersz: "Nie temu szczyt dany, kto kamień pcha, będąc ciągle w połowie drogi". Są tacy ludzie, którzy ten kamień pchają całe życie i dochodzą do sukcesu ciężką pracą, a przychodzi taki Podsiadło i wszystko rozwala. Robi show, który sprzedaje się lepiej niż Black Sabbath i chociaż tego nie rozumiem, to muszę to uznać - powiedział w Onecie.