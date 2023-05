Maciej Maleńczuk: Nie wymagajcie ode mnie spiżu, dajcie mi być człowiekiem

Im większy jest syf, tym bardziej jest o czym pisać. Gdyby nic się nie działo, to co by nam zostało do pisania - powieści salonowe? Ale już na poważnie, musimy pisać politycznie, ulicznie, bo tym żyjemy. Uważam, że poeta nie powinien odcinać się od polityki. Powinien brać się za bary z rzeczywistością, polityką, wojną, wszystkim, co nas dotyka, co dzieje się tu i teraz.