Arkadiusz Jakubik: "Patriota" brzmi dzisiaj koślawo. Ale ja jestem dumny z bycia Polakiem

Zaczęło się od naszej wspólnej trasy z Farben Lehre i The Analogs. To była dla nas nobilitacja zagrać trasę ze starymi punkowcami. Wszystko wiązało się z 35-leciem Farbenów. Wojtek Wojda poprosił mnie z tej okazji, żeby Dr Misio nagrał jakiś ich cover. Nieszczególnie byłem chętny, oryginał to jest oryginał, nie lubię tego ścigania się, tych porównań z pierwowzorem. Wojtek nalegał, bo chciał, żeby jakiś nasz numer znalazł się na ich urodzinowej płycie. Zaproponowałem więc, że jeśli mamy to zrobić, to spróbuję znaleźć jakiś jego stary tekst, który zwyczajnie poruszy mnie jako człowieka, dotknie jakiejś mojej prywatnej, intymnej struny, a my napiszemy do tego tekstu nową muzykę.