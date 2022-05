Maleńczuk zaśpiewał dla Putina. Polsat puścił to bez cenzury

Maleńczuk zaśpiewał na sopockiej scenie m.in. kawałek "Sługi za szlugi", w którym padają takie wersy: "Rosjanie, Rosjanie, Rosjanie moi. Odważny naród lecz władzy się boi. Czemuście pijani w samolot strzelali. Sługi za szlugi świat gotowi spalić". Utwór pochodzi z płyty "The Best of Yugopolis" i został nagrany już 8 lat temu, ale dziś ma zupełnie inny wydźwięk.