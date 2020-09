Maciej Kurzajewski stanął w obronie Katarzyny Cichopek. Nie spodobały mu się komentarze internautów

Dziennikarz razem z aktorką zostali nowymi prowadzącymi "Pytania na śniadanie". O ile nikt nie wątpi w jego profesjonalizm, widzowie mają mieszane odczucia co do Cichopek. Dżentelmeński Kurzajewski postanowił przekonać ich do swojej telewizyjnej partnerki.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski zostali telewizyjnymi partnerami. (akpa)