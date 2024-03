Ma pięć nominacji do Oscara. Debiutuje na małym ekranie

"Dżentelmen w Moskwie"

To bez wątpienia jedna z najciekawszych produkcji, jakie przygotowała platforma streamingowa dla swoich abonentów. W serialu "Dżentelmen w Moskwie" Ewan McGregor (seria "Gwiezdne Wojny", "Trainspotting") wciela się w hrabiego Aleksandra Rostowa, który po rewolucji bolszewickiej odkrywa, że z powodu swojego pochodzenia klasowego i przeszłości znalazł się po niewłaściwej stronie historii. Radziecki sąd daruje mu życie, ale zsyła go do maleńkiego pokoju na strychu wytwornego hotelu Metropol. Jeśli hrabia stamtąd wyjdzie, czeka go egzekucja.