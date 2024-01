Nie żyje Gary Graham. Aktor znany ze "Star Treka" miał 73 lata

"Gary był zabawny, miał sarkastyczne poczucie humoru, ale był miły, walczył o to, w co wierzył, był pobożnym chrześcijaninem i był bardzo dumny ze swojej córki, Haylee. To było nagłe [odejście - przyp.red.], więc proszę, módlcie się za naszą córkę, gdy przechodzi przez to, co nazywa się żałobą" – poprosiła Lavelle. Do postu załączyła kilka zdjęć z byłym mężem.