Luna wygrała wyścig na Eurowizję o włos. Jurorzy odsłaniają zasadniczą słabość konkursu

Jeśli chodzi o bardziej merytoryczne argumenty, to krytycy "Jusi" podkreślają, że klimaty słowiańskie w jej utworze "Witch-er Tarohoro" to na europejskim festiwalu strzał w stopę. Tego rodzaju stylistyka nie ma już podobno takiej siły przebicia, jak chociażby tuż po wejściu Polski do Unii. Z kolei Lunie zarzuca się, że jej "The Tower" to przyzwoity, ale niczym niewyróżniający sie kawałek popu, który przepadnie w zalewie innych średniaków. Czyli i tak źle, i tak niedobrze.