Łukasz ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" chwali się synkiem. "Nie ma piękniejszego uczucia"

Łukasz i Oliwia to jedna z par 4. sezonu programu "Ślub od pierwszego wejrzenia". Zakochani niedawno pochwalili się, ze zostali rodzicami, a Oliwia wrzuciła do sieci pierwsze zdjęcie synka. W końcu na ręce mógł go wziąć Łukasz. Takich emocji jeszcze nie doświadczył i tym przeżyciem postanowił pochwalić się w mediach społecznościowych.