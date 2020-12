Łukasz z "Rolnik szuka żony" zaatakował kandydatki Dawida. "Ich zachowanie było naganne"

Przy okazji Łukasz powiedział też, co sądzi o zachowaniu kandydatek najstarszego uczestnika 7. sezonu . One również, podobnie jak dziewczyny Dawida, opuściły dom Józka przed finałem.

- To samo do Józefa, ponieważ jego kandydatki też uciekły do domu i jak sam mówił, został na lodzie. Nie wiem, może pora zmienić zasady, że jeżeli jesteśmy zaproszeni, to zostajemy, te dwa trzy dni, bo uwierzcie mi, te nagrania dłużej nie trwają. Panie nie powinny się w ten sposób zachowywać. To bardzo nieeleganckie, szczególnie, że mają bagaż doświadczeń. Powinny po prostu wytrzymać - dodał. Zgadzacie się?