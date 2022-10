Łukasz Nowicki o wpadkach w "Pytaniu na śniadanie". Poniósł konsekwencje

Prezenter w rozmowie z Plejadą wyznał, że nie da się przewidzieć tego, co czeka i gości, i prowadzących, i widzów. Nie można tego z góry zaplanować i wyuczyć, a wszystko jest nagrywane i przekazywane na żywo. Przykładem zupełnie innej pracy Nowickiego jest teleturniej "Postaw na milion" i sam przyznaje, że tam może i jest sobą, bo wie, że jeśli popełni gafę, to zostanie to wycięte.