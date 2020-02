"Love Island": To już pewne! Marietta i Franek nie są razem

Byli jedną z najciekawszych par w "Love Island". Wyglądali razem na bardzo szczęśliwych i pomimo plotek o rozstaniu, nie wszyscy chcieli wierzyć w jakikolwiek kryzys, który ostatecznie okazał się prawdą. Franek i Marietta postanowili zakończyć ten etap w życiu.

Zorganizowali zbiórkę pieniędzy dla dzieci, motywowali swoich fanów i pielęgnowali uczucie, jakie ich połączyło. Naprawdę trudno było znaleźć inną parę z show-biznesu, która pasowałaby do siebie tak, jak oni. Niestety nic nie trwa wiecznie. Plotki o kryzysie zaczęły pojawiać się dość szybko , jednak nic nie było potwierdzone. Fani też nie chcieli w to wierzyć.

Sielanka nie trwała jednak długo - kilka dni temu Fiedor spytała na InstaStories, czy może jej ktoś polecić mieszkanie do wynajęcia w Warszawie. Było to mocno sugestywne, lecz ostateczne potwierdzenie otrzymaliśmy dopiero teraz. Za pomocą Instagrama para poinformowała widzów o rozstaniu. W wyjątkowo osobliwy sposób zrobił to Franek - opowiadał fanom tę historię w formie baśni.