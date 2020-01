Franek i Marietta rzeczywiście przeszli przez kryzys: „Docieramy się”

Franek i Marietta już od samego początku wzbudzali duże emocje jako para. Wielu widzów „Love Island” kibicowało im i życzyło wygranej. I choć programu nie opuścili z główną nagrodą, ich związek wydawał się sielanką. Okazuje się, że tak jednak nie było.

Franek i Marietta poznali się w programie „Love Island. Wyspa miłości”. Fiedor nie spodziewała się, że spotka tam kogoś wartościowego, lecz wtedy do willi wszedł on – Franek Rumak, który zawrócił jej w głowie. Ich historia od początku wzbudzała dużo emocji. I choć nie wygrali programu, to ich związek przedstawiał się jako idealny. W pewnym momencie pojawiły się plotki o kryzysie, a nawet rozstaniu. Franek przyznał, że miały one sporo wspólnego z prawdą.