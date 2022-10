"Love island": Zdradziła męża. Powiedziała, dlaczego to zrobiła

Szósta edycja "Love island" obfituje w afery. Był Daniel, który oszukał widzów i produkcję, i gdy wchodził do programu, był związany z dziewczyną, o której - jak później tłumaczył - myślał jako o swojej przyszłej żonie. Gdy wyszło to na jaw za sprawą internautów, Daniel pożegnał się z programem, a nieco później nagrał długie oświadczenie, w którym wyjaśnił całą sytuację z dziewczyną spoza willi. W programie można dalej oglądać Kubę, który najpierw wyznał, że chorował na nowotwór, a potem przyznał się do kłamstwa, szokując tym samym Wero, z którą jest w parze. - Z tym rakiem to też dałem du...y. To nie do końca był w ogóle rak. To była choroba: wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Miałem przejścia. Byłem po tych szpitalach, miałem zagrożenie. [...] Zawsze słyszałem, że jest wrzodziejące albo może być rak i po prostu brałem to do siebie jako rak, ale to nie jest w końcu rak. Było ryzyko raka jakby - wyznał Kuba.