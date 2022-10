"Love Island". Przez skandal opuścił program. Skompromitowany uczestnik wydał oświadczenie

- Literka "T" oznaczała po prostu skrót jej imienia - Tay. Gdy wylądowałem w Maladze, wysłałem filmik do Tay, mówiłem, że ją jeszcze kocham i że zostanie moją żoną. My generalnie bardzo dużo przeszliśmy w życiu jako para i myślałem wtedy, że jeśli przetrwamy jeszcze to moje pójście do programu, to już na pewno będzie moją żoną - wyznał na Instagramie.