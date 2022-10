"Love Island". Ze łzami w oczach opowiedział o swojej chorobie. Kłamstwo wyszło na jaw

- Z tym rakiem to też dałem du...y. To nie do końca był w ogóle rak. To była choroba: wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Miałem przejścia. Byłem po tych szpitalach, miałem zagrożenie. [...] Zawsze słyszałem, że jest wrzodziejące albo może być rak i po prostu brałem to do siebie jako rak, ale to nie jest w końcu rak. Było ryzyko raka jakby - wyznał Kuba.