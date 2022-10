"Love Island". Pomimo skandalu zaciekle go broniła. W końcu przejrzała na oczy

Karolina Gilon skonfrontowała uczestników i Daniela z tym, co ustalili widzowie i twórcy "Love Island". Próbowała wydusić z Daniela, co oznacza "T". Ten jednak z kamienną twarzą odpowiadał, że absolutnie nic. Jego programowa partnerka Natalia nie mogła powstrzymać emocji, płakała i próbowała nakłonić go do zwierzeń. Na próżno. Ostatecznie Daniel opuścić program.