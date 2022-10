"Love Island". Zrobił z niej pośmiewisko na oczach widzów. Mówi o Danielu w wywiadzie

Karolina Gilon zebrała Islanderów i próbowała wydusić z Daniela, co oznacza "T". Ten jednak z kamienną twarzą odpowiadał, że absolutnie nic. Gdy prowadząca dopytywała, czy to nie przypadkiem pierwsza litera imienia jego brazylijskiej dziewczyny, Tay, nadal milczał. Jego programowa partnerka, Natalia, nie mogła powstrzymać emocji, płakała i próbowała nakłonić go do zwierzeń. Na próżno.