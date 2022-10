"Love Island": Paula i Mikołaj są razem? Wszystko stało się jasne

Zarówno Paula, jak i Mikołaj nie mieli szczęścia w "Love Island". Choć każde z nich wystąpiło w innej edycji (druga i szósta), opuścili program w związkach, które w mig się rozpadły. Jak się jednak okazuje, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Wszystko bowiem wskazuje na to, że ani Paula, ani Mikołaj nie płaczą po rozstaniach w poduszkę. Oboje są zakochani. W kim? Możecie się zdziwić!