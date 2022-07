To koniec miłości. Internauci od dawna coś przeczuwali

Finał "Love Island" odbył się w kwietniu i już kilka tygodni później fani programu zaczęli dostrzegać w mediach społecznościowych, że relacja Patrycji i Mikołaja zrobiła się oziębła. Co prawda jeszcze w połowie czerwca Mikołaj wrzucił wspólną fotkę z imprezy, którą Patrycja skomentowała całusami, ale wygląda na to, że było to robienie dobrej miny do złej gry.