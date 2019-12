"Love Island": Oliwia była na imprezie po rozstaniu z Maćkiem. Teraz się tłumaczy

W "Love Island" tworzyli zakochaną parę. Czar prysnął, gdy zderzyli się z szarą rzeczywistością. Teraz Maciek oskarża Oliwię o kłamstwa. Ona długo nie reagowała na jego zaczepki. Do teraz.

- Wszystko niby fajnie, wracam do domu, jednak popularność daje się we znaki. Nie można sobie pozwolić, żeby się pobawić. To jest troszeczkę smutne. Ale zdałam sobie też sprawę z tego, że tak musi być. Jeszcze jedna rzecz. Jakby ktoś chciał oceniać, że się dobrze bawię, że wyszłam z domu... Kolega powiedział mi, że nie był pewny, czy się dziś pojawię. Bo patrząc na to, co się dzieje w moim życiu... Uznałam, że schowam po prostu to, co się w życiu u mnie dzieje. Dzisiaj jest dzień moich przyjaciół, którzy brali ślub. I urodziny Karoliny, która w życiu nic złego mi nie zrobiła. Nie miałam ochoty gdzieś tam swoich żalów wylewać i siedzieć smutna. Jestem mega szczęśliwa, że dałam radę, ale jeśli ktoś myśli, że było łatwo, to nie było - tłumaczyła na InstaStory.